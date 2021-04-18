وزير النفط: نهدف لتجاوز مليوني برميل يوميا

قال وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إن الخطة الإنتاجية الموضوعة من الوزارة تستهدف رفع الإنتاج إلى أكثر من مليوني برميل يوميا و4 بلايين قدم مكعب غاز يوميا في 2025.

وأوضح عون في لقاء مع صحيفة القدس أن هذه الهدف سيتطلب إنفاق قرابة 12 مليار دولار في التطوير والصيانة والتأهيل، نظرا لأن تطوير قطاع النفط يحتاج إلى تكلفة كبيرة جدا، لافتا إلى أن الجهات المعنية أبدت استعدادها وترحيبها بتوفيرها، كون النفط من أهم القطاعات التي تستند عليها الدولة الليبية.

مستوى الإنتاج الحالي

وأكمل عون أن إنتاج ليبيا حاليا من النفط يقارب 1.3 مليون برميل في اليوم يصاحبه حوالي 2.4 بليون قدم مكعب غاز يوميا، وهو “معدل ممتاز بالنظر إلى الحروب التي مرت بها ليبيا خلال فترة قريبة جدا”.

وتابع أنه رغم التوقعات بعدم قدرة ليبيا الوصول إلى مستويات عالية من الإنتاج بعد توقف النفط لفترة طويلة إلا “أننا أثبتنا العكس وبإمكانيات بسيطة جدا وفي وقت قصير”.

قبل الثورة وبعدها

أفاد الوزير أن المعدل الحالي ليس ببعيد عن المستويات السابقة قبل عام 2011 أي قبل الثورة الليبية والأحداث التي أضرت بقطاع النفط.

وواصل عون أن الوزارة تعمل الآن بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط بشكل سريع ومستعجل على استرجاع كامل القدرة الإنتاجية الأصلية وهي 1.6 مليون برميل في اليوم، و3 بلايين قدم مكعب غاز في اليوم.

وقال وزير النفط إنه يمكن القول “إننا اقتربنا من تحقيق ذلك، فقد تجاوزنا العديد من المصاعب والعراقيل ووصلنا في وقت قياسي إلى معدل جيد جدا من الإنتاج المستهدف للنفط”.

خطة استرجاع القوة الإنتاجية

وأوضح عون أنه لأجل استرجاع القدرة الإنتاجية للنفط الخام بمشتقاته وضعت الوزارة خطة خماسية تطويرية وصيانية، تعاون فيها فريق العمل المنظوي تحت وزارة النفط والغاز.

ولفت إلى تضمينهم احتياجات هذه الخطة المالية ضمن الموازنة العامة لحكومة الوحدة الوطنية وتحديد الموارد المالية المطلوبة، والتي يجري الآن مراجعتها من قبل مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة لاعتمادها بشكل نهائي، وفق عون.

وذكر الوزير أنه جرى تخصيص موارد مالية لمتطلبات التجديد والصيانة والتطوير كما هو مطلوب وممكن خلال السنوات القليلة المقبلة، مراعين في ذلك قدرة الاقتصاد الليبي والموارد المالية له.

إجمالي الإيرادات ووضعها

وصرح عون بأن الإجمالي التراكمي للإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى تاريخ 10 مارس 2021 بلغ 7.767.439.801.73 دولار أمريكي

كما لفت إلى أن الإيرادات ما زالت تودع مؤقتا في حساب مؤسسة النفط بالمصرف الليبي الخارجي ويخضع لإشراف لجنة ليبية ودولية مشتركة إلى حين استكمال مراحل الحوار السياسي وتشكيل حكومة الوحدة و”هو الشيء الذي حصل فعليا”.

وأردف أن الحكومة الحالية عملت، وما زالت تعمل على توحيد مؤسسات الدولة “الشيء الذي يضمن توزيع واستغلال عادل للثروة، وهذا السبب الذي توقفت لأجله الإيرادات النفطية عن التدفق”.

وقال الوزير إنه يتوقع قريبا وبعد الاتفاق على بعض المناصب السيادية حسب اتفاقات الحوار السياسي، وإتمام عملية الاختيار من قبل مجلسي النواب والدولة، ان يواصل ريع النفط حركته على المنوال السابق وهو الانسياب طبيعيا من المصرف الليبي الخارجي إلى مصرف ليبيا المركزي.

الوزارة ومؤسسة النفط

وذكر عون أن المؤسسة الوطنية للنفط تؤدي مهام المشغل والجانب الفني والتقني في إدارة العمليات النفطية بإشراف وزارة النفط والغاز و”الحدود بين الدورين واضحة ومحددة منذ بداية النفط في ليبيا في أواخر الخمسينات من القرن السابق، على اعتبار أن الوزارة كانت جسما موجودا وقائما بحد ذاتها في العديد من المراحل السياسية، حتى لو جرى الغائها في المرحلة السابقة”.

وزاد أن توقف الوزارة عن العمل كان لأسباب إدارية للدولة وكلفت في المقابل مؤسسة النفط ببعض المهام السيادية، بدلا عن الوزارة باعتبارها متوقفة، ثم يعاد تفعيل الوزارة لتتولى مهامها الاعتيادية، و”قد قمنا بهذه العملية في ليبيا عدة مرات أصبحنا متعودين على هذا المنوال، رغم أهميتها”.

وواصل الوزير أنه يأمل أن يبقى الحال على وجود الوزارة وذلك حتى لا تثقل مهام مؤسسة النفط ولا تتأثر سلبيا المهام السيادية لقطاع النفط، “فالمؤسسة الوطنية للنفط لديها العديد من الأعمال الشاقة والمتفرعة، وهو الحال الطبيعي والمعمول في كل الدول النفطية”.

لماذا النفط الليبي؟

ونوه الوزير إلى أن النفط الليبي يتميز بتنوع مصادر موارده ومشاركاته العالمية وأن هذه المشاركات تتيح له الفرص الأكبر لاقتناء أفضل آليات التمويل والتعاقد التي تتيح لطرفي الاستثمار الليبي والخارجي قدرا مجزيا من الربح، “وهذا مؤكد حسب ما يقوله الشركاء العالميين لليبيا”.

وتابع أن من أهم مميزات قطاع النفط في ليبيا هو جودة خام النفط المنتج من حيث الكثافة وقلة الشوائب كذلك القرب من أسواق الاستهلاك العالمية والذي يقلل من تكلفة النقل والحركة والتسويق.

وذكر عون أن هذه الميزات تجعل من “علاقاتنا مع شركائنا دائما نشطة ومشجعة، وهناك رغبة كبيرة جدا من قبل الدول وشركاتها النفطية في الاستثمار في قطاع النفط الليبي، كون الأرض الليبية خصبة ومليئة جدا بالثروات النفطية”.

مصادر التمويل

وأفاد وزير النفط أن مصادر تمويل العمليات النفط متعددة ذاتية ودولية، و”نعمل حاليا كوزارة نفط وغاز على التوسع في مصادرها التمويلية، وذلك بتوسيع دائرة المشاركة مع الشركات النفطية العالمية ومن مؤسسات التمويل المحلية والدولية”.

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