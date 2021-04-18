تشغيل معمل بإنتاج الغاز بحقل جالو

أعلنت شركة الواحة للنفط عودة معمل لإنتاج الغازات بحقل جالو 59 للخدمة بعد أكثر من عام ونصف من التوقف التام.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة في حسابه الرسمي الأحد، أن هذه الخطوة هي ضمن المساعي المستمرة من أجل تأهيل المرافق الخدمية والإنتاجية بالتعاون بين مهندسي وفنيي أقسام الميكانيكا والآلات الدقيقة والإنتاج.

وأضافت الشركة أنها انتهت من أعمال الصيانة لمعمل إنتاج (النيتروجين والأكسجين) بحقل جالو على الرغم من عدم توفر قطع الغيار التي لم تشكل عائقا أمام إصرار العاملين، وفق المكتب الإعلامي.

ونوهت الواحة للنفط إلى أنها بدأت تجهيز عملية التشغيل بعد اكتمال أعمال الصيانة مباشرة والشروع في تعبئة أسطوانات النيتروجين ودعم حقل الفارغ بما يحتاجه بما سوف يساهم تشغيل المعمل في توفير المواد اللازمة لعمل أقسام الصيانة، وفق الشركة.

وثمنت لجنة الإدارة الدور المحوري للمستخدمين بكافة مواقعهم من أجل تذليل العقبات وتسيير الأعمال بطريقة آمنه وفعاله وإنجاز الكثير من الأهداف، حسب المكتب الإعلامي.

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