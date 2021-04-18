المركزي يقر تسييل الدفعة الثانية لقروض المصارف

أعلن مصرف ليبيا المركزي عزمه على تسييل الدفعة الثانية من القرض المقدم للمصارف التجارية.

وجاء قرار المصرف عقب اجتماع له ترأسه محافظه الصديق الكبير مع عدد من مديري الإدارات في المركزي.

وورد في حساب المصرف الرسمي أن القروض قيمتها 5 مليارات دينار للمصارف والغاية استخدامها في دعم أرصدة المصارف لإجراء عمليات المقاصة للأفراد.

كما لفت المصرف إلى أن القروض المذكورة ستوفر السيولة النقدية للمواطنين وتمول عمليات النقد الأجنبي.

كما تناول اجتماع المركزي عدة موضوعات أهمها أوضاع السيولة لدى المصارف التجارية والمقاصة بين فروع المصارف، وفق المكتب الإعلامي للمصرف.

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