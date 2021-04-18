رشوان: إيقاف إنتاج حقل السرير النفطي للصراع على المناصب 

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وجه الخبير الاقتصادي عيسى رشوان اليوم الأحد خطابًا قال إنه موجه إلى الجهات الرقابية والقضائية في ليبيا بخصوص إيقاف إنتاج حقل السرير النفطي.

وقال رشوان عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” :”بلاغ رسمي إلى الجهات القضائية والرقابية وإلى مكتب النائب العام الليبي اليوم تم إيقاف إنتاج حقل السرير النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط”.

وأضاف الخبير الاقتصادي :”إقفال الحقل تم بدون أي أسباب واضحة ظاهرة جلية منطقية، إلا صراع ظاهر واضح على المناصب وشرط إبقاء مصطفى صنع الله وعدم تغيير أعضاء مجلس إدارة مؤسسة النفط في طرابلس مشروط على الحكومة الجديدة”.

وتابع رشوان :”عليه أرجوا منكم فتح تحقيق في هذا الموضوع وخصوصا مكتب النائب العام في بنغازي، وإحالة المتورطين في الإغلاق إلى جهات الاختصاص”.