الحويج يتابع سير العمل بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة

التقى اليوم الأحد 18 أبريل 2021 وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” مع مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، بحضور وكيل الوزارة وعدد من المستشارين ومدراء الإدارات والمكاتب، وذلك لمتابعة سير العمل بالبرنامج وخطة عمله للعام الحالي.

إستعرض خلال اللقاء مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة “عبد الناصر ابوزقية” عرضاً مرئياً يتضمن مهام وأهداف البرنامج والأنشطة المنفذة خلال المدة الماضية، وكذلك المشروعات التي يشرف عليها البرنامج والمنجز منها، والصعوبات والمشاكل التي تواجه البرنامج في أداء عمله والمقترحات التي تساهم في تذليلها وتجاوزها.

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