صنع الله يستقبل سفيرة فرنسا لدى ليبيا

استقبل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد، سفيرة فرنسا لدى ليبيا “بياتريس دوهيلين” ، ومستشارتها الاقتصادية “لابارث” .

كما تم خلال اللقاء مناقشة وتعزيز سبل التعاون المشترك بين المؤسسة وشركاتها، وأيضا الشركات الفرنسية العاملة في مجال النفط والطاقة لتطوير قطاع النفط الليبي.

والجدير بالذكر أنه تم إعداد لملتقى سيعقد خلال الفترة القادمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات القطاع، وشركات النفط لدى الجانب الفرنسي، وكذلك لتوسيع افاق التعاون وفتح أبواب الفرص التجارية، لزيادة معدلات الانتاج وإنعاش الاقتصاد الوطني.

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