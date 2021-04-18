وزير الاقتصاد والتجارة يتابع سير العمل بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة

طرابلس 18 أبريل 2021 (وال)- تابع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الأحد، سيّر العمل بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وخطة عمله لعام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويج مع مدير عام البرنامج الوطني بحضور وكيل الوزارة وعدد من المستشارين ومدراء الإدارات والمكاتب .

واستعرض مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ” عبد الناصر أبوزقية ” مهام وأهداف البرنامج والأنشطة المنفذة خلال المدة الماضية وكذلك المشروعات التي يشرف عليها البرنامج والمنجز منها والصعوبات والمشاكل التي تواجه البرنامج في أداء عمله والمقترحات التي تساهم في تذليلها وتجاوزها.

وأشاد الوزير بجهود إدارة البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة في إعداد خطة عمله لعام 2021 وفق رؤية واضحة ومتكاملة والتي تحتاج إلى دعم وتنسيق بين الوزارة والبرنامج مع كافة الجهات ذات الاختصاص حتى يتمكن من تنفيذها وإنجاز المشروعات حتى ترى النور على أرض الواقع.

كما أكد الحويج أن الوزارة تضع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ضمن أولويات عملها خلال الفترة المقبلة باعتباره أحد الأدوات التي تمكن الوزارة من تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية واستقطاب فئة الشباب وأصحاب الأفكار الرائدة وخلق فرص عمل بعيد عن الوظيفة الحكومية وستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة حتى يتمكن البرنامج من أداء مهامه بالشكل المطلوب. (وال- طرابلس)

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