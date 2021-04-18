اقتصاد

الشركة العامة للكهرباء تدعو أصحاب التوصيلات غير الشرعية بضرورة تسوية أوضاعهم

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 18 أبريل 2021 (وال)- دعت الشركة العامة للكهرباء، أصحاب التوصيلات غير الشرعية سرعة التوجه إلى مكاتب وأقسام الجباية من أجل تسوية أوضاع توصيلاتهم.

ونبهت الشركة، في منشور لها اليوم الأحد، بأنه ستُتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف ذلك.

كما دعت الشركة العامة للكهرباء، أصحاب محال الخضروات والفواكه التقليل من استهلاك الكهرباء وعدم التعدي على الشبكة الكهربائية وذلك بإطفاء الإنارة في أوقات النهار وتشغيل الحد الأدنى منها أثناء الفترة الليلية.

وأهابت الشركة المعنيين بضرورة مراجعة أقسام الجباية بالمناطق لتسوية أوضاعهم التعاقدية مع الشركة بشكل قانوني. (وال- طرابلس)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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