الحرس البلدي يباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار التيار الكهربائي ومنع سطو أصحاب المحلات وأكواخ بيع الخضروات

طرابلس 18 أبريل 2021 م (وال)- بناء على ما بحثه يوم الخميس الماضي؛ مدير عام الشركة العامة للكهرباء والمسئولين برئاسة جهاز الحرس البلدي بطرابلس بشأن بعض الأمور المتعلقة بالعمل مع الشركة العامة للكهرباء وما يختص به رجال الحرس البلدي وفق القانون واللوائح والقرارات المنظمة لعملهم في مجال المحافظة ومنع استغلال أصحاب المحلات للإضاءة الزائدة أو تركيبها خارج المحلات أو أكواخ بيع الخضروات، قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إن جهاز الحرس البلدي المكلف وجه كتابا بشأن اتخاذ خطوات إيجابية للرفع من كفاءة الشبكة، ورقابة الاستهلاك قبل الذروة الصيفية .

وأوضح الخطاب، الموقع باسم رئيسه المكلف إسماعيل أبو جناح، على ضرورة قيام الدوريات المختلفة التابعة لها بالتنبيه وتوعية أصحاب النشاط الاقتصادي بضرورة المساهمة في المحافظة على الشبكة الكهربائية وذلك بضرورة ترشيد الاستهلاك وفق الحاجة وعدم الإسراف والمبالغة في استخدام الإنارة داخل المحال وخارجها. (وال- طرابلس)

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