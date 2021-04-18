 ميناء بنغازي يستقبل العديد من السلع ويستعد لاستقبال 1544 سيارة كورية مستعملة

بنغازي 18 أبريل 2021 م (وال)- رست بميناء بنغازي البحري خلال اليومين الماضيين سفن نقل البضائع المحملة بالمواد المطلوبة لأسواق بنغازي وما جاورها، فقد رست سفينة نقل الحاويات وعلى متنها عدد 305 حاوية بضائع وسلع، وذلك وفق الإدارة السيادية لميناء بنغازي البحري التابعة لمصلحة المواني والنقل البحري.

كما تم دخول السفينة(نينا أف) وعلى متنها عدد 113 حاوية بضائع متنوعة، إضافة إلى دخول سفينة نقل الإسمنت (جواهر) وعلى متنها 5518 طن من أكياس الإسمنت، بالإضافة إلى السفينة (علي كي) وعلى متنها 5850 طن من مادة الإسمنت السائب .

ونسب موقع ميناء بنغازي البحري عبر شبكة التواصل الاجتماعي ، إلى المتحدث الرسمي لإدارة الميناء مفتاح الشهيبي قوله : ((من المتوقع أن تصل مينــاء بنغازي يوم الخميس بتاريخ 22/04/2021السفينة “آر سي سي ايروبي” القادمة من كوريا الجنوبية وتحمل على متنها شحنة سيارات وشاحنات كورية صغيرة عددها 1544 من الأسواق الكورية . (وال- بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال