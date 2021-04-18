محافظ المصرف المركزي يُتابع مع مديري الإدارات بالمصرف أوضاع السيولة لدى المصارف التجارية

طرابلس 18ابريل 2021 (وال)- تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” صباح اليوم الأحد، مع عدد من مديري الإدارات بمصرف ليبيا المركزي أوضاع السيولة لدى المصارف التجارية والمقاصة بين فروع المصارف.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف بطرابلس على تسييّل الدفعة الثانية من القرض المقدم للمصارف التجارية بقيمة 5 مليار دينار لاستخدامها في دعم أرصدة المصارف لإجراء عمليات المقاصة للأفراد وتوفير السيولة النقدية للمواطنين وتمويل عمليات النقد الأجنبي. (وال- طرابلس)

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