خطط ليبية لرفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا

قال وزير النفط والغاز، محمد عون، إن الوزارة لديها خطط لزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة، على أن يصل إنتاج النفط اليومي إلى مليوني برميل مع حلول عام 2025.

وأضاف عون في مقابلة مع صحيفة القدس العربي، أن زيادة الإنتاج تحتاج لإنفاق نحو 12 مليار دولار طيلة السنوات المقبلة لتعزيز وتطوير البنية التحتية وحقول الإنتاج وموانئ التصدير، وأضاف عون أن إيرادات النفط التراكمية منذ أن تم رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر الماضي بلغت 7.7 مليار دولار.

وأشار محمد عون خلال تصريحاته إلى أن الوزارة تسعى لزيادة مصادر تمويلها بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية، مبينا أن دور الوزارة يختص في الإشراف والرقابة فيما ستتولى مؤسسة النفط الجانب الفني والتقني لإدارة عمليات النفط.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله صرّح في وقت سابق من هذا العام بأن المؤسسة لديها خطط لزيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا خلال السنوات الأربع المقبلة.

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