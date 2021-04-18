اقتصاد

“مركزي البيضاء” ينفي السطو على سيارات محملة بالأموال

تم النشر منذُ 50 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى مصرف ليبيا المركزي في البيضاء ما تم تداوله عبر منصات التواصل الأحد بشأن عملية سطو استهدفت سيارات نقل أموال كانت في طريقها من المصرف إلى مدينة بنغازي.

وأشار المصرف، في بيان عمم عبر المنصات الرسمية، إلى أنه لم يقم بأي إرساليات أو نقل أموال طيلة هذه الفترة.

وكانت ليبيا عام 2013 قد سجلت عملية سطو مسلحة نفذها مجهولون في مدينة سرت نتج عنها سرقة 53 مليون دينار و12 مليونا من العملات الأجنبية.

وتمت عملية السطو المسلح وقتها فور وصول شحنة أموال من المصرف المركزي في طرابلس لصالح المصارف في مدينة سرت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك