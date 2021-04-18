السفارة الليبية بالبوسنة والهرسك تعلن عن فتح خدمات التأشيرة بالعاصمة طرابلس

أعلنت السفارة الليبية بالبوسنة و الهرسك اليوم الأحد عن إعادة فتح خدمات التأشيرات بسفارة البوسنة بالعاصمة الليبية طربلس

وبحسب ما أوردته السفارة أصبح بإمكان المواطنين الليبيين من تقديم طلبات الحصول على التأشيرة اللازمة لزيارة البوسنة عن طريق سفارتها بمنطقة “السياحية” في طرابلس إبتداءً من يوم الاثنين القادم.

وتأتي هذه الخطوة المهمة بعد الاتفاق الذي تم بين وزارة الخارجية البوسنية والقائم بالأعمال بالوكالة “المعتصم بالله الضاوي”، وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على تقديم كل التسهيلات لمواطني البلدين للمساهمة في دعم التعاون ذات الاهتمام المشترك وبالأخص في مجال السياحة والتبادل التجاري والاستثمار وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية