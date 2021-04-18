خاص..المركزي: الجمهورية باشر بإرسال شحنة بقيمة 60 مليون دينار لفروع البنوك بالمنطقة الشرقية .. وهذا ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع مع المصارف

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية: سيتم نقل شحنات من العملة إلى فروع المصارف بالمنطقة الشرقية لمصرف الجمهورية والتجاري الوطني والوحدة حيث باشر مصرف الجمهورية بإرسال شحنة بقيمة 60 مليون دينار وجاري التجهيز لنقل باقي الشحنات من المصارف الآخرى حال توفر الظروف المناسبة ،كما سيتم نقل شحنات اضافية من قبل مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية إلى مناطق الجنوب حال توفر خطوط الطيران.

كما كشف عن انفراج كلي في مشكلة السيولة قبل حلول عيد الفطر المبارك ، وذلك في إطار الاتفاق الذي تم في الاجتماع الذي عقده السيد المحافظ مع المصارف التجارية الأسبوع الماضي لتوفير السيولة النقدية بكافة فروع المصارف .

وتابع بالقول: هذا وقد وافق مصرف ليبيا المركزي اليوم على منح الدفعة الثانية من قيمة القرض للمصارف التجارية لدعم أرصدتها لديه بحيث يخصص جزء من القرض لتوفير السيولة و تسوية وقبول صكوك المقاصة بين فروع المصارف ، وابتداءً من هذا الأسبوع سوف تلتزم كافة المصارف بفتح فروعها وتوفير السيولة لزبائنها بشكل منتظم وخصوصاً المصارف التي لم تشهد انفراج كلي في السيولة بفروعها مثل مصرف الوحدة والجمهورية والتجارة والتنمية ومن المتوقع أن يتجاوز سقف السحب أكثر من 3 آلاف دينار .

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