“الخليج” توقف إنتاج النفط بسبب عدم تسييل الميزانية

أكد رئيس قسم الإعلام بشركة الخليج العربي، أحمد العريبي، في تصريح خاص لـ”218″، الأحد، أن الشركة قررت وقف الإنتاج بسبب عدم تسييل الميزانية.

وأوضح العريبي، أن شركة الخليج العربي لم تتلق أي أموال منذ شهر سبتمبر 2020 حتى شهر أبريل الحالي.

من جهته، قال وزير النفط والغاز، محمد عون، إن الوزارة لديها خطط لزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة، على أن يصل إنتاج النفط اليومي إلى مليوني برميل مع حلول عام 2025.

وأضاف عون في مقابلة مع صحيفة القدس العربي، أن زيادة الإنتاج تحتاج لإنفاق نحو 12 مليار دولار طيلة السنوات المقبلة لتعزيز وتطوير البنية التحتية وحقول الإنتاج وموانئ التصدير، وأضاف عون أن إيرادات النفط التراكمية منذ أن تم رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر الماضي بلغت 7.7 مليار دولار.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس الماضي، أن الإيراد العام عن شهر مارس 2021 من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، وصل الى مستويات قياسية، حيث سجل أكثر من ملياري دولار أمريكي.

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