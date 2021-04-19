وزارة الاقتصاد تتابع سير عمل البرنامج الوطني للمشروعات

تابع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، رفقة مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة سير العمل بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وخطة عمله للعام الحالي.

واستعرض المجتمعون مهام وأهداف البرنامج والأنشطة المنفذة خلال المدة الماضية وكذلك المشروعات التي يشرف عليها البرنامج والمنجز منها، إضافة للصعوبات والمشاكل التي تواجه البرنامج في أداء عمله والمقترحات التي تساهم في تذليلها وتجاوزها.

من جهته ذكر مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات عبد الناصر ابوزقية، “أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة يستهدف فئة الشباب و ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مراكز وحاضنات الأعمال بالمناطق وتنمية القدرات البشرية بإقامة دورات تدريبية في ريادة الأعمال وعدد من المهن الفنية و تنظيم مسابقات بهدف تحفيز وتشجيع أصحاب الأفكار وريادة الأعمال لأخذ المبادرة و إنشاء مشاريعهم الخاصة مشيراً أن البرنامج أبرم مذكرة تفاهم خلال المدة الماضية لتنفيذ مشروع تنمية وتطوير المناطق المحيطة بالحقول والموانئ النفطية مع المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة العمل والتأهيل يستهدف التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب بهذه المناطق ونشر ثقافة الريادة والمبادرة والتدريب المهني”

وشارك في الاجتماع، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وعدد من المستشارين ومدراء الإدارات والمكاتب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية