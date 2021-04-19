اقتصاد

أسعار النفط تهبط متأثرة بارتفاع أعداد الإصابات بكورونا

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت أسعار النفط العالمية عند جلسة افتتاح اليوم الاثنين، هبوطًا طفيفًا بفعل زيادة الإصابات بفيروس كورونا، وما يتبعها من إجراءات قوية لاحتواء فيروس كورونا، ما ستؤثر على النشاط الاقتصادي والطلب على السلع الأساسية مثل الخام.

وبحلول الساعة الثامنة والنصف بتوقيت ليبيا، تراجع خام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 66.54 دولار للبرميل بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 62.96 دولار للبرميل.

هذا وقد سجلت الهند زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي بلغت 273 ألفا و810 اليوم، مما يرفع إجمالي الإصابات لما يزيد قليلا عن 15 مليونا، وهو ما يجعلها ثاني أكثر بلدان العلم تضررا بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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