اقتصاد

صنع الله يناقش تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الفرنسية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، رفقة سفيرة فرنسا لدى ليبيا، التعاون المشترك بين الطرفين في مجالي النفط والطاقة.

وتضمن الاجتماع الذي شاركت فيه المستشارة الاقتصادية للسفيرة، تعزيز سبل التعاون بين المؤسسة وشركاتها، والشركات الفرنسية العاملة في مجال النفط والطاقة وذلك لتطوير قطاع النفط الليبي.

كما تم التطرق في الاجتماع إلى الاعداد لملتقى سيعقد خلال الفترة القادمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات القطاع، وشركات النفط لدى الجانب الفرنسي، وذلك لتوسيع افاق التعاون وفتح أبواب الفرص التجارية، لزيادة معدلات الانتاج وإنعاش الاقتصاد الوطني… بحسب ما جاء في بيان المؤسسة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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