تونس تعلن استئناف الرحلات السياحية

استأنفت تونس رحلاتها السياحية، وذلك بدءً من اليوم، وبحسب ما كشف عنه وزير السياحة التونسية الحبيب عمار، فقد استأنفت بلاده عمل وكالات الأسفار للرحلات السياحية لتكون بذلك قد خطت خطوة لاستعادة قسم مهم من أنشطتها السياحية على أمل تحسن الوضع الوبائي في البلاد.

وأكد الحبيب عمار أن استئناف الرحلات سيتم وفق بروتوكول وإجراءات تم ضبطها بالتنسيق مع وزارة الصحة التونسية، من جهتها شددت السلطات التونسية الأحد على ضرورة إجراء تحليل آلي للوافدين بجميع نقاط العبور الجوية والبحرية والبرية مع اعتماد الحجر الصحي الإجباري للحالات الإيجابية.

وسجلت السياحة التونسية تراجعاً حاداً على مستوى العائدات المالية، إذ إنها انخفضت من 5.62 مليار دينار تونسي خلال سنة 2019 إلى 1.96 مليار دينار أي نحو 717 مليون دولار خلال السنة الماضية.

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