الخليج العربي للنفط تناقش مع شركة الواثقة للتأمين الصحي جملة من المواضيع

عقد عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية والإمداد والخدمات والنقل لشركة الخليج العربي للنفط “أشرف العبار” اليوم الإثنين اجتماعاً، مع مدير مكتب شركة الواثقة للتأمين الصحي “محمد البشري” وبحضور مدير إدارة الخدمات “جمال غيضان” ورئيس لجنة التأمين الصحي الداخلي “رضا بن سعود”.

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجة الشركة في تقديم خدمات صحية أفضل، بالإضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة من الواثقة للتأمين الصحي بما يفي بمتطلبات الشركة في هذا المجال وكذلك فتح مكتب للواثقة في مدينة طبرق لمتابعة الخدمات بها وأيضا فتح عيادات جديدة بالشركة بكل من ( سرت – الأبيار – سلوق ).

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