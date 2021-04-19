المنفي يناقش مع وزيرة الداخلية الإيطالية أهمية التعاون الليبي الإيطالي في مختلف المجالات

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” اليوم الإثنين، مع وزيرة الداخلية الإيطالية “لوتشانا لامورجيزي”.

تم خلال هذا الاجتماع مناقشة على أهمية ودور التعاون الليبي الإيطالي في مختلف المجالات، وخاصة التعاون الأمني والهجرة غير الشرعية، وكذلك تأمين الحدود، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل عدد من الاتفاقيات المشتركة السابقة بين ليبيا وإيطاليا.

ومن جهته أكد المنفي على ضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة من خلال خلق تنمية مكانية، وأيضا أكدت الوزيرة الإيطالية على عمق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وضرورة تعزيزهما.

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