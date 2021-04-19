وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع مع شركة البريقة لتسويق النفط للبحث آلية توزيع الوقود على المحطات

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، وبحضور شركات توزيع الوقود وعدد من المستشارين ومدراء الإدارات والمكاتب.

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات مع وزارة الاقتصاد والتجارة والسجل التجاري وسُبل معالجتها، بالإضافة الى آلية توزيع الوقود المتبعة من شركة البريقة على شركات التوزيع ومنها الى المحطات بكافة المناطق.

ومن جهته شدد الوزير على ضرورة وضع آلية واضحة بين شركة البريقة وشركات التوزيع تنظم عملية تزويد المحطات بالوقود، مشيراً إلى أن الوزارة ستنظر في اللوائح والتشريعات المنظمة لعلاقة شركة البريقة مع شركات التوزيع.

كما أنها ستباشر في دراسة الكميات المطلوبة من الوقود والإحتياجات الفعلية للمحطات وطاقتها الإستيعابية وإمكانية استخدام نظام التتبع GPS لمراقبة شاحنات نقل الوقود، وكذلك بالتنسيق مع شركات التوزيع في إطار مكافحة التهريب والفساد.

والجدير بالذكر أنه تم تخصيص فريق فني يضم كافة الجهات ذات الإختصاص، كما يتولى الفريق عملية تنظيم منح التراخيص بالبلديات فيما يخص نشاطات النفط والغاز ومراجعة أرباح شركة البريقة لتسويق النفط وشركات توزيع الوقود، مؤكداً على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات بحق الشركات المخالفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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