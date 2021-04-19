ضمنها الصعوبات الأمنية التي تواجه البنوك..وملف السيولة..تعرف على تفاصيل هامة باجتماع الكبير مع المصارف

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” محافظ صباح اليوم الاثنين اجتماعاً مع إدارت المصارف التجارية المتمثلة في ( الجمهورية – الوحدة – الصحارى – التجاري الوطني – شمال أفريقيا )،وذلك متابعةً لما تم الاتفاق عليه في السابق مع المدراء العامين للمصارف.

تناول الاجتماع الوقوف على ما تم تنفيده فيما يتعلق بملف السيولة، وقد أكدت المصارف أنها باشرت في فتح كافة فروعها أمام الزبائن ورفع سقف السحب اليومي وتوفير السيولة بشكل منتظم.

كما ناقش الاجتماع الصعوبات الأمنية التي تواجه المصارف في نقل العملة لكافة المدن الليبية، وجدد المصرف المركزي استعداده لتقديم الدعم الكامل للمصارف بالخصوص.

كما أكد محافظ المركزي خلال الاجتماع على المصارف بالتسريع في عملية تطوير آليات الدفع الالكتروني وتوفير الخدمات المصرفية للزبائن ومعالجة الشكاوى التي ترد بشأن عدم حصول الزبائن على دفتر الصكوك من فروعها إضافةً إلى حث المصارف تسريع تحويل المرتبات إلى حسابات المستفيدين دون تأخير.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع القادم لمتابعة الإنجاز والتأكد من أن كافة فروع المصارف تقدم السيولة لزبائنها دون عراقيل خاصةً بعد تسييل الدفعة الثانية من القرض المقدم للمصارف التجارية بقيمة 5 مليار دينار،مع تشديد المصرف المركزي في الاجتماع على أنه سيفرض عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بالخطة المتفق عليها.

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