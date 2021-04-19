الدبيبة يلتقي وفدا جزائرياً لمناقشة جملة من المواضيع

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الإثنين الموافق 19 أبريل 2021م، وفدا جزائريًا بحضور وزير الخارجية “صبري أبوقادوم” ووزير الداخلية “كمال بلجود”، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي “نور الدين مقري” وذلك بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي” نجلاء المنقوش”.

تم خلال اللقاء مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية، كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للدورة 14 للجنة التنفيذية العليا المشتركة.

والجدير بالذكر يشار إلى أن ليبيا بصدد العمل على تفعيل الاتحاد المغاربي والدعوة إلى عقد اجتماع لدول الاتحاد على مستوى وزراء الخارجية.

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