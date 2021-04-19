صنع الله يجتمع مع نائب رئيس قسم التسويق العالمي بشركة هونداي للهندسة والانشاءات

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط” مصطفى صنع الله” اليوم الإثنين اجتماعاً، بنائب رئيس قسم التسويق العالمي بشركة هونداي للهندسة والانشاءات” جو سانغون” وبحضور أعضاء مجلس الإدارة” أبو القاسم شنقير”” والعماري محمد” ومدير إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة “نجمي كريم” ومساعد مدير الأعمال لدى شركة هونداي فرع ليبيا “عبد الرؤوف غوله” .

حيث قام جو سانغون خلال الاجتماع بإعطاء نبذة مختصرة عن نشاطات الشركة وخططها المستقبلية، وكذلك رغبتها في تنفيذ مشاريع في منطقة أفريقيا.

ومن جانبه أيضاً اعطى “صنع الله” نبذة عن قطاع النفط الليبي، موضحاً بأنه قطاع واعد وأن لدى المؤسسة مشاريع كبيرة في تطوير صناعة النفط والغاز خاصة بعد استقرار الأوضاع في ليبيا، وعودة معدلات الانتاج الى نسبة جيدة جداً.

أشار إلى أن الفرصة مناسبة الآن لعودة الشركات العالمية الكبيرة إلى ليبيا للاستثمار من جديد والدفع بعجلة التنمية، كما شجع شركة هونداي على هذه الفرصة لعودتها للعمل وتنفيذ مشاريع البنى التحتية وكذلك اعادة تأهيل المنشآت المتضررة جراء الحروب والاغلاقات السابقة التي تعرض لها قطاع النفط.

كما أكد بأن شركة هونداي بإمكانها العمل على إعادة تأهيل قطاع النفط الليبي، والمساهمة ايضاً في العديد من المشاريع الأخرى التي تسعى المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذها.

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