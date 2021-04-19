لليوم الاثنين .. تعرّف على أسعار العملات في السوق الموازي وأبرز ما طرأ عليها من تغيرات، وتواصل انخفاض قيمة البيتكوين مقابل الدولار

رصدت صدى الاقتصادية أسعار العملات بالسوق الموازي ليوم الأثنين، حيث سجل الدولار ارتفاعاً بقيمة 10 دراهم فأصبح بقيمة 5.09 بينما كان بالأمس بقيمة 5.08، أما سعر اليورو فقد سجل 6.09 وكان بالأمس 6.02، والدينار التونسي سجل اليوم 1.85 بينما كان بالأمس 1.84.

أمّا الليرة التركية فقد سجلت تعافياً طفيفاً بقيمة 0.63 بعد أن كانت بالأمس بقيمة 0.62 للدولار الواحد، كما واصلت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم “بِيتكوين” انخفاض قيمتها إلى 55 ألفا و216.40 دولار، اليوم الأثنين لتفقد مايقارب 192 دولارمن قيمتها مقارنةً مع الإغلاق السابق.

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