شكشك يناقش مع وزير المالية الإفراج عن المرتبات الموقوفة

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” اليوم الاثنين 19 – 4 – 2021م، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” وبحضور مدير عام مصلحة الجمارك “سليمان سالم “وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان ووزارة المالية.

تم خلال الاجتماع مناقشة الإفراج عن المرتبات الموقوفة والحوالات المتعلقة بالمرتبات بالإضافة إلى الإجراءات المستحدثة المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني.

كما تم الاتفاق أيضاً على إعادة النظر في إجراءات التعاقد المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني والإسراع في معالجة المرتبات الموقوفة في كل القطاعات، وكذلك استقبال التسويات المالية والشروع في صرفها وفق السياق المتبع بموجب القانون.

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