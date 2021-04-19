أبوبكر سعيد: إقرار الميزانية يجب أن يتم في أقرب وقت

قال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد : ميزانية كبيرة خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة، أعتقد أن تمريرها كما هي مشكلة وتعطيل إجراء المصادقة عليها مشكلة أكبر، وبنود عديدة يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها وتقييم مدى أهميتها.

وتابع بالقول: إقرار الميزانية يجب أن يتم وفي أقرب وقت، وكذلك تمريرها يتطلب تعديل بعض مواد القانون التي تتعارض مع القانون المالي للدولة أو تتداخل نصوصها مع اختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية.

وأضاف أبوبكر: أن أهمية تخفيض قيمة بعض أبواب الميزانية وتقييد الإنفاق المالي بشروط محددة مع إعطاء اولوية قصوى للاحتياجات الضرورية والمستعجلة، وكذلك ما يخدم تسيير المرحلة المتبقية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية هذا العام ، ديسمبر 2021 وفقاً لقوله.

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