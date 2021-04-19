أبوبكر سعيد: إقرار الميزانية يجب أن يتم في أقرب وقت

قال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد : ميزانية كبيرة خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة، أعتقد أن تمريرها كما هي مشكلة وتعطيل إجراء المصادقة عليها مشكلة أكبر، وبنود عديدة يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها وتقييم مدى أهميتها.
وتابع بالقول: إقرار الميزانية يجب أن يتم وفي أقرب وقت، وكذلك تمريرها يتطلب تعديل بعض مواد القانون التي تتعارض مع القانون المالي للدولة أو تتداخل نصوصها مع اختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية.
وأضاف أبوبكر: أن أهمية تخفيض قيمة بعض أبواب الميزانية وتقييد الإنفاق المالي بشروط محددة مع إعطاء اولوية قصوى للاحتياجات الضرورية والمستعجلة، وكذلك ما يخدم تسيير المرحلة المتبقية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية هذا العام ، ديسمبر 2021 وفقاً لقوله.
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