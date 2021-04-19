صنع الله: الخسائر اليومية قد تتجاوز 118 مليون دينار بسبب فرض القوة القاهرة على ميناء الحريقة

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال بيان نشرته المؤسسة وإعلانها خلاله عن حالة القوة القاهرة على ميناء الحريقة : حذرنا مرارا وتكرارا من مغبة تجاهل سلامة أصول المؤسسة الوطنية للنفط وما يشكله هذا الإجراء من ضرر جسيم على المعدات والتسهيلات السطحية وأيضا تهديد حقيقي يؤدي الى إتلاف ما تبقى من أصول نفطية وأثره الباهظ على اقتصاد البلاد .

وتابع بالقول: المؤسسة الوطنية للنفط خاطبت وزارة النفط والغاز واحاطتها بالموقف المالي المتردي لقطاع النفط و الأخطار المحدقة به بسبب عدم تسييل الميزانيات الضرورية .

وأضاف :لقد تم توضيح الموقف بكافة أبعاده وتداعياته على المصلحة العامة للبلاد ، مؤكداً على أحقية الشركات الوطنية المملوكة للمؤسسة بالكامل في استلام الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة وخاصة بعد ترتيبات رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر الماضي ، الأمر الذي يكلف الميزانية العامة نتيجة هذه التوقفات مئات الملايين من الدولارات .

ووفقا لصنع الله فتشير التقديرات المبدئية أن الخسائر اليومية قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي وستنعكس سلبا على إيرادات شهر ابريل الجاري وستؤثر على مدخولات الخزانة العامة التي كان من الممكن أن توجه لسداد جزء من ديون الشركات الوطنية ورفع جزء من معاناة جميع المواطنين في كافة ليبيا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط خلال بيانها بأن مصرف ليبيا المركزي بمثل هذه التصرفات إنما يسعى إلى تسيس قطاع النفط الوطني من خلال سيطرته غير القانونية على أموال الدولة وفقاً للمؤسسة ، وأن المؤسسة الوطنية للنفط بعد أخذ موافقة الحكومة واعتماد إدارة القانون ستلجأ وشركاتها الوطنية الى ترتيبات خاصة تتماشى مع صحيح القانون في ضوء العجز الواضح من المصرف المركزي والذي نعي بواعثه في إدارة الازمة الحالية .

وطالبت المؤسسة مكتب النائب العام محاسبة كل المعرقلين لعمليات المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات البلاد وإلحاق الضرر بالمصدر الوحيد للدخل في ليبيا وفقاً لما جاء ببيان المؤسسة .

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