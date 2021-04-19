إيطاليا ستأنف عمليات إجلاء المهاجرين من ليبيا

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فيليبو غراندي إن الحكومة الإيطالية طمأنته بأن إجلاء المهاجرين واللاجئين الأكثر ضعفاً سيستأنف من ليبيا.

وفي حديثه خلال زيارة لروما ، قال مسؤول الأمم المتحدة إن الحكومة الإيطالية قدمت “تأكيدات إيجابية بأن جميع أنواع عمليات الإجلاء للمهاجرين واللاجئين الأكثر ضعفًا ستستأنف ، سواء كانت موجهة إلى إيطاليا أو عبر دول أفريقية أخرى

وشدد غراندي على أنه من المهم أيضًا استخدام هذه المرحلة لتحسين إدارة تدفقات الهجرة في ليبيا وهي مسألة ذات أهمية قصوى لإيطاليا وكذلك للمفوضية .

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