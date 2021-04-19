وزير المالية يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة إجراءات منظومة التتبع الإلكتروني والمرتبات الموقوفة

طرابلس 19 أبريل 2021 (وال) -عقد صباح اليوم الإثنين، اجتماعا بمقر ديوان المحاسبة، ضم وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الأستاذ “خالد المبروك عبدالله”، ورئيس ديوان المحاسبة الليبي الأستاذ “خالد شكشك”، بحضور مدير عام مصلحة الجمارك الأستاذ “سليمان علي سالم”، وعددا من مديري الإدارات المختصة بالديوان ووزارة المالية .

وتناول الاجتماع الإجراءات المستحدثة المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني، إلى جانب مناقشة الإفراج عن المرتبات الموقوفة والحوالات المتعلقة بالمرتبات.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق حول إعادة النظر في إجراءات التعاقد المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني، والإسراع في معالجة المرتبات الموقوفة في كل القطاعات، واستقبال التسويات المالية، والشروع في صرفها، وفق السياق المتبع بموجب القانون. (والـ طرابلس) س خ

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