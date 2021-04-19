كشف المدير التنفيذي للشركة الدولية للمعارض “هيثم قرواش” عن اقامة معرض ليبيا للانشاءات 2021، يوم 28 يونيو الى 1 يوليو 2021 بتنظيم الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات وكذلك شركة ICF للمعارض.

وأضاف قرواش أن المعرض برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الإسكان والتعمير والشركة العامة للكهرباء واتحاد غرف التجارة والزراعة والهيئة العامة للمعارض بالإضافة إلى مشاركات دولية من بلدان مختلفة منها: تركيا وتونس وايطاليا وأيضاً. مشاركات محلية.

والجدير بالذكر أن الراعي الذهبي للحدث هو مجموعة هامان والراعي البرونزي شركة تانكس للمقاولات والاستثمار العقاري والراعي الفضي سيراميك ورصاف مصنع عالمي عالي التقنية لنمط حياة فاخرة.

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