المركزي: سنفرض عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بخطة صرف السيولة

شدد المصرف المركزي على أنه سيفرض عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بالخطة المتفق عليها بشأن خطة السيولة للمصارف التجارية.

جاء ذلك في اجتماع لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الاثنين مع إدارات المصارف التجارية الجمهورية، الوحدة، الصحارى، التجاري الوطني ومصرف شمال أفريقيا لمتابعة ما تم تنفيذه فيما يخص ملف السيولة ورفع سقف السحب اليومي وسبل توفير السيولة بشكل منتظم

وبحسب الصفحة الرسمية للمصرف المركزي على موقع فيسبوك فإن الكبير أكد في هذا الاجتماع على المصارف ضرورة التسريع في عملية تطوير آليات الدفع الإلكتروني وتوفير الخدمات المصرفية للزبائن ومعالجة الشكاوى التي ترد بشأن عدم حصول الزبائن على دفتر الصكوك من فروعها إضافةً إلى حث المصارف على تسريع تحويل المرتبات إلى حسابات المستفيدين دون تأخير

هذا وقد اختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع القادم لمتابعة الإنجاز والتأكد من أن كافة فروع المصارف تقدم السيولة لزبائنها دونما عراقيل خاصةً بعد تسييل الدفعة الثانية من القرض المقدم للمصارف التجارية بقيمة خمسة مليارات دينار

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار