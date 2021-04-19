وزير المالية يبحث نظام التتبع الإلكتروني والإفراج عن المرتبات 

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بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عبدالله الإجراءات المستحدثة المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني.

وناقش عبدالله خلال اجتماع عقد الإثنين مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومدير عام مصلحة الجمارك سليمان علي سالم الإفراج عن المرتبات الموقوفة والحوالات المتعلقة بالمرتبات.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق حول إعادة النظر في إجراءات التعاقد المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني، والإسراع في معالجة المرتبات الموقوفة في كل القطاعات.

واتفق المجتمعون أيضًا على استقبال التسويات المالية والشروع في صرفها، وفق السياق المتبع بموجب القانون.