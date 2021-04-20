خاص: ضمنها صرف 650 ألف دينار لعضو ديوان مجلس نواب خلال سنة واحدة..تعرف على تفاصيل مصرفات ومرتبات ومكافآت برلمان طرابلس

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على وثائق تفيد بمصروفات مرتفعة ومكافآت تم تحديدها من قبل رئيس مجلس النواب السابق وعضو مجلس النواب حالياً”الصادق الكحيلي” بالإضافة إلى جدول المرتبات مجلس النواب بطرابلس .

حيث تنص وثيقة المرتبات على المرتب الأساسي و العلاوات مع اختلاف الدرجات تختلف المرتبات مع ارتفاعها ، حيث أن المرتب الأساسي الدرجة الأولى 800 دينار ، أما درجة 13 7000 دينار .

كما تحصلت صدى الاقتصادية على قرار يفيد بصرف عهدة مالية بقيمة 250 ألف للمعتز با الله عبد النبي كمكافآت وسلف وتوفير احتياجات يومية ، بالإضافة إلى تخصيص 400 ألف دينار له كذلك لذات الغرض وبذات السنة وبإجمالي 650 ألف.

بالإضافة إلى صرف 30 ألف لأمر قوة العمليات الخاصة المكلف دورياتها بحماية مقر مجلس النواب وفقاً للوثيقة التي تحصلت صدى حصرياً عليها .

كما حدد رئيس مجلس نواب طرابلس السابق الصادق الكحيلي مرتب رئيس ديوان مجلس النواب “أبوبكر الغاوي” بقيمة 11 ألف دينار ، بحسب قرار حصري تحصلت صدى الاقتصادية عليه .

وأصدر الكحيلي قراراً يفيد بصرف 5000 يورو لسامي الصادق وذلك بصفته مرافقه ، مع اصداره قرار صرف 20 ألف دينار لمدير مكتبه لتغطية مصروفات رئاسة المجلس .

يتبع

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