أبرزها الإذن لشراء سيارات..بالوثائق: مكافآت مالية يمنحها الكحيلي والغاوي لبعض النواب

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على وثائق تحوي مصروفات مجلس النواب وقرارات من ديوان رئاسة المجلس أبوبكر الغاوي ورئيس المجلس السابق بطرابلس وعضو مجلس النواب الصادق الكحيلي .

ينص قرار تحصلت صدى عليه بتقاضي نائب رئيس ديوان مجلس النواب 10 آلاف دينار ، كمرتب شهري.

قرار أخر صدر من الصادق الكحيلي بصفته السابقة كرئيس للمجلس بطرابلس يقضي بصرف 7.500 للمستشار المالي لمجلس النواب.

كما يقضي قرار آخر صدر من الكحيلي بصرف مساعدة مالية باسم الهيئة العامة للثقافة بقيمة 5000 دينار مقابل شراء بعض الاحتياجات للفرقة لغرض المشاركة في المهرجان الدولي للموسيقى الشعبية .

كما تحصلت صدى على قرار يفيد بإذن بشراء سيارات تتمثل في 3 مصفحة، وسيارة لمقرر مجلس النواب ونائبه ، مع تكليف رئيس ديوان المجلس باتخاذ الإجراءات لإتمام عملية الشراء .

قرار أخر تحصلت صدى عليه يفيد بمكافأة مستشار رئيس ديوان مجلس النواب بقيمة 5000 دينار ، كما تصرف عهدة مالية مستعاضة لعبد السميع محبوب بقيمة 15 ألف ، وصرف عهدة مالية مستعاضة لميمن الشين بقيمة 10 آلاف ، وعهدة مستعاضة أخرى بقيمة 7000 دينار لعدنان الباروني

يتبع

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