لخفض العجز.. تونس ترفع أسعار الوقود

أعلنت وزارة الطاقة في تونس أنها رفعت -الاثنين- أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام سعياً منها لكبح العجز في الموازنة العامة، ضمن سلسلة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون للبلاد التونسية.

وذكرت وزارة الطاقة في بيان لها أن سعر لتر البنزين سيرتفع اليوم الثلاثاء إلى 2.095 دينار من 1.995 دينار، مع الإشارة إلى حث صندوق النقد الدولي لتونس العام الماضي 2020 على خفض مخصصات الأجور وتقييد دعم الطاقة لتقليل العجز في الموازنة، ما يضغط على الحكومة التونسية وسط أزمة مالية وسياسية.

يذكر أن العجز في موازنة تونس للعام الماضي بلغ 11.5 % وتحاول تونس أن تتفق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد، فيما توقع مسؤولون أن تبدأ المناقشات في نهاية شهر أبريل الجاري.

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