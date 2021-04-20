مصدر يكشف تفاصيل الميزانية الأضخم في تاريخ ليبيا

كشف مصدر مطلع تفاصيل الميزانية الاضخم في تاريخ ليبيا للعام 2021، مشيراً إلى أنها ستكون في حدود 80 مليار دينار، أو ما يعادل 21 مليار دولار، وسيكون أكثر من ثلثها (33 مليار دينار) للمرتبات، وفقاً لتصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية”.

وبحسب المصدر فإن الدعم تخصص له 20 مليار دينار، والتنمية 15 مليار دينار، أما باب الإنفاق التسييري فتخصص له 9 مليارات دينار، إضافة إلى تخصيص مليار كاحتياطي.

وإتجهت الأنظار إلى الجلسة التي عقدها مجلس النواب الليبي، لمناقشة الميزانية العامة للدولة لسنة 2021، وهي الأضخم في تاريخ البلاد، بعد أسبوع من اعتراضات قدمها للحكومة بشأنها.

ومنذ أسبوع، أعاد مجلس النواب مشروع الميزانية إلى الحكومة، معترضا على عدد من البنود فيها، منها بند يتيح لوزارة المالية حق الصرف المباشر من مخصصات أي جهة ممولة من الخزينة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، وبند التصرف في ميزانية الطوارئ من قبل الحكومة الليبية، الذي خشى من أن يفتح الباب أمام توسيع الإنفاق العام، إضافة إلى التوسع الكبير في ميزانيات بعض دواوين الوزارات، بحسب تقرير للمجلس.

وأوصى بتحديد احتياجات كل القطاعات بخارطة تنفيذية متكاملة، وإيجاد مصادر تمويل بديلة النفط، وترشيد الإنفاق.

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