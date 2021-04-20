أسعار النفط تحقق أعلى مستويات لها منذ أكثر من شهر

حققت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، أعلى مستويات لها منذ ما يزيد عن شهر؛ متأثرةً بهبوط الدولار الأمريكي.

وبحلول الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا؛ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتًا أي ما يوازي واحدًا بالمئة إلى 67,71 دولارًا للبرميل، بعدما سجّلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 67,97 دولارًا، وإلى جانب ذلك؛ زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتًا ما يعادل 1,1 بالمئة إلى 64,08 دولارًا للبرميل.

ويرى مراقبون اقتصاديون متابعون للشأن، أن ضعف الدولار يُساهم في دعم السلع الأولية، رغم المخاوف بشأن الطلب على النفط في مناطق معينة.

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