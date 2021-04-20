تركيا: استخدام 128 مليار دولار لدعم الليرة

كشف وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان، في مقابلة تلفزيونية، أن البنك المركزي استخدام 128 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي لدعم الليرة ومنعها من الانهيار.

وأضاف إلوان في تصريحاته التلفزيونية، أنه “جرى الإعلان عن مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية الخاصة بالبنك المركزي مسبقاً، وأنه جرى تنفيذ عمليات الشراء أو البيع المباشر عندما كانت هناك تقلبات غير عادية، وأنه جرى تقاسم المعلومات مع الجمهور.. إلى جانب ذلك، جرى توقيع بروتوكول في عام 2017 بين وكيل وزارة الخزانة والبنك المركزي، إذ أجرى البنك في إطاره معاملات الصرف الأجنبي من خلال حسابات الوزارة، مشدداً على عدم وجود شبهة فساد في هذا الأمر”.

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