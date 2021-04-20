موضحاً بشأن ضخامة الميزانية.. رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب يكشف سبب تأخير صدور قانون الميزانية

برر الدكتور عمر تنتوش، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، تأخير صدور قانون الميزانية بأنه نتيجة كثرة البنود والتفاصيل الواجب مناقشتها قبل اعتماد الميزانية، مشيرا إلى أن الفرصة التي كانت متاحة للمجلس هي شهر واحد، وهي مدة لا تكفي.

أمّا ما صدرته وسائل الإعلام بشأن تعمد مجلس النواب تأخير إقرار الميزانية فاعتبره تنتوش في تصريحات لـسكاي نيوز عربية بإنه “غير صحيح”، وأنها “محاولة لاصطياد الأخطاء للمجلس”، مشددا على أن المجلس لن يقر الميزانية قبل أن يتأكد من سلامة بنودها بالكامل.

وردا على تساؤلات بشأن ضخامة الميزانية، يقول رئيس اللجنة المالية لمجلس النواب إن الرقم المقدم من الحكومة غير مبالغ فيه نهائيا؛ لأن تعديل سعر الصرف هو ما دفع لوضع هذا المبلغ الذي ظهر ضخما للكثيرين، ولكن بتحويله للعمله الصعبه سنجد أن المبلغ قريب من الميزانية السابقة.

إلا أنه استبعد أن يتخذ مجلس النواب قرارا نهائيا اليوم بشأن الميزانية، متوقعا أن يستغرق الأمر عدة جلسات.

وأعطى الخبير الاقتصادي، وحيد الجبو، الحق لمجلس النواب في تعديل أي بند يراه غير مناسب في الميزانية، ومنها ما طلبه من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بتخفيض المزانية من 95 مليار دينارا إلى 80 مليارا تقريبا، مؤكدا أن المجلس هو الجهة الوحيدة في ليبيا التي لها الحق في اعتماد الميزانية أو رفضها.

وفي حديث لـ”سكاي نيوز عربية” وصف مبلغ الميزانية بأنه “منطقي بشكل كبير، وبالرغم من أنه الأضخم في تاريخ ليبيا إلا أنه بمقارنة سعر صرف الدينار أمام الدولار فستكون الميزانية طبيعية وغير مبالغ فيها”.

وذكَّر بأن سعر الصرف العام الماضي كان 1.90 دينار مقابل الدولار الواحد هذا العام، وبعد تعديل سعر الصرف أصبح الدولار يساوي 4.50 دينار تقريبا؛ فبالتالي الميزانية منطقية ومساوية تقريبا لميزانية العام الماضي.

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