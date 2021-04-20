الحويج يبحث آلية توزيع الوقود على المحطات

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط وحضور شركات توزيع الوقود، آلية توزيع الوقود على المحطات والمشاكل التي تواجه الشركات في أداء عملها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة النفط والغاز.

المجتمعون بحثوا خلال الاجتماع، آلية توزيع الوقود المتبعة من شركة البريقة على شركات التوزيع ومنها إلى المحطات بكافة المناطق، كما ذكرت شركات توزيع الوقود عدد من العراقيل التي تربك عملية التوزيع وبحث المقترحات التي تساهم في حلحلتها لضمان استمرار عمل المحطات طيلة اليوم بالإضافة الى المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركات مع وزارة الاقتصاد والتجارة والسجل التجاري وسُبل معالجتها.

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، شدد خلال الاجتماع على ضرورة وضع آلية واضحة بين شركة البريقة وشركات التوزيع تنظم عملية تزويد المحطات بالوقود وتوفيره للمواطن بسهولة، مشيراً إلى أن الوزارة ستنظر في اللوائح والتشريعات المنظمة لعلاقة شركة البريقة مع شركات التوزيع وستباشر في دراسة الكميات المطلوبة من الوقود والاحتياجات الفعلية للمحطات وطاقتها الاستيعابية وإمكانية استخدام نظام التتبع GPS لمراقبة شاحنات نقل الوقود وذلك بالتنسيق مع شركات التوزيع في إطار مكافحة التهريب والفساد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية