سفيرة فرنسا لدى ليبيا : سأبذل مافي وسعي لإضافة التميز على العلاقات بين ليبيا وفرنسا في كافة المجالات

التقى رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس محمد قدح يوم أمس الاثنين مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين، بحضور عضو لجنة الإدارة محمد خناجر والمدير العام للغرفة اطهير الجازوي.

تناول اللقاء وجهات النظر في العديد من النقاط التي من شأنها زيادة زخم العلاقات الليبية الفرنسية ، خاصة الجانب الاقتصادي منها.

وأكدت السفيرة على أنها ستبذل كل مافي وسعها لإضافة التميز على العلاقات بين ليبيا وفرنسا التي شهدت مؤخرا نقلة نوعية توجت بإعادة افتتاح السفارة في طرابلس في أواخر شهر مارس الماضي بعد سبع سنوات من الإقفال.

كما أكدت على رغبة الشركات الفرنسية في التعاون مع مثيلاتها الليبية في مجالات التجارة والصناعة.

من جهته أشار قدح إلى أهمية وجدوى التواصل بين أصحاب الأعمال في البلدين للوصول إلى مستوى حقيقي ومؤثر بشكل إيجابي لكلا البلدين مشيرا إلى أن هذه الغايات لن تتحقق بالشكل المطلوب مالم تكن هناك مرونة في التواصل والتي يأتي تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول إلى فرنسا من بينها، وكذلك الإسهام في تدريب الكوادر الليبية في مجالات الصناعة لإنجاح المشروعات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال .

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