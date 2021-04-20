اقتصاد

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يبحث مع السفيرة الفرنسية في ليبيا الإعداد للملتقى الذي سيعقد بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات القطاع وشركات النفط لدى الجانب الفرنسي

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 20 أبريل 2021 (وال)- بحث رئيس  المؤسسة الوطنية للنفط  مصطفى صنع الله مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، ومستشارتها الاقتصادية السيدة لابارث تعزيز سُبل التعاون المشترك فيما بين المؤسسة وشركاتها، والشركات الفرنسية العاملة في مجال النفط والطاقة لتطوير قطاع النفط الليبي.

وتم التطرق خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بطرابلس الاثنين إلى الإعداد لملتقى سيعقد خلال الفترة القادمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات القطاع، وشركات النفط لدى الجانب الفرنسي، لتوسيع آفاق التعاون وفتح أبواب الفرص التجارية، لزيادة معدلات الإنتاج وإنعاش الاقتصاد الوطني. (وال- طرابلس)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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