أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوى ما يزيد عن شهر

واشنطن في 20 أبريل 2021 (وال)- ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى ما يزيد عن شهر بدعم من هبوط مؤشر الدولار وتوقعات بتراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 66 سنتا ما يوازي واحدا بالمائة إلى 67.71 دولار للبرميل، بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 67.97 دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 70 سنتا ما يعادل 1.1 بالمائة إلى 64.08 دولار للبرميل. وسجل عقد يونيو الأكثر نشاطا 64.02 دولار مرتفعا 59 سنتا ليقترب من 0.9 بالمائة. (وال- واشنطن)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال