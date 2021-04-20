صنع الله يلتقي المدير التنفيذي لشركة توتال الفرنسية

استقبل صباح اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة بطرابلس، المدير التنفيذي لشركة توتال الفرنسية “باتريك بوياني” والوفد المرافق له.

تم خلال اللقاء المحادثة حول كيفية السعي لتوطيد العلاقات الثنائية وتطويرها وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، كما تم مناقشة احتياجات شركتي الواحة و مبروك لغرض زيادة معدلات الإنتاج وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى إدخال تقنية الطاقات المتجددة بمنظومات شركة الواحة للنفط.

أيضاً تم عرض برامج المسؤولية الاجتماعية بمناطق عمليات الشركة ، وقد وعد “بوياني” بتقديم المزيد من المساهمات وعلى رأسها المساهمة في تمويل مقترح منظمة الصحة العالمية المقدم للمؤسسة الوطنية للنفط بشأن توفير الادوية والعلاج لشريحة الأطفال من مرضى الأورام في ليبيا.

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