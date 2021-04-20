وزارة العدل وفريق مشروع شارب بالاتحاد الأوروبي يناقشان أطر التعاون الفني

عقد بوزارة العدل اليوم الثلاثاء اجتماعاََ مشترك مع فريق مشروع شارب التابع للإتحاد الأوروبي بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون، ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة، والفريق الفني الذي يشرف على التنفيذ والمتابعة.

تم خلال الاجتماع إستكمال برنامج الدعم الفني المقدم لإدارة المحاماة العامة، من خلال وضع برامج توعية إعلامية تسهم في الوصول إلى تقديم المساعدة القانونية للفئات المستضعفة.

وأيضاً إستعراض وثيقة المشروع والأنشطة التى يتضمنها والإتفاق على آلية تنفيذه، إبتداء من إجراء التقييم الأولى للمشروع وتحديد الجهات المستهدفة.

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