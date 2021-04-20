صنع الله يبحث مع المدير التنفيذي لتوتال توسيع آفاق التعاون المشترك بينهما

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المدير التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بوياني، سبل توطيد العلاقات الثنائية وتطويرها وتوسيع آفاق التعاون المشترك بينهما.

وجرى خلال الاجتماع بحسب المكتب الاعلامي للمؤسسة، مناقشة احتياجات شركتي الواحة ومبروك لغرض زيادة معدلات الإنتاج وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، إضافة إلى إدخال تقنية الطاقات المتجددة بمنظومات شركة الواحة للنفط.

كما جرى التباحث برامج المسؤولية الاجتماعية بمناطق عمليات الشركة، حيث وعد بوياني بتقديم المزيد من المساهمات خاصة في تمويل مقترح منظمة الصحة العالمية المقدم للمؤسسة الوطنية للنفط بشأن توفير الأدوية والعلاج لشريحة الأطفال من مرضى الأورام في ليبيا.

واثنى صنع الله خلال اللقاء، على المساهمة الفعالة والسريعة التي قدمتها شركة توتال في مجابهة أزمة كورونا بقطاع النفط ومناطق العمليات، مضيفا أن المؤسسة تعول كثيرا على الخبرات والإمكانيات التي تمتلكها شركة توتال كونها شريكا تاريخيا للمؤسسة الوطنية للنفط.

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