اقتصاد

التضامن الاجتماعي يكشف مستجدات هدية الحكومة لرمضان وزيادة المعاشات الأساسية

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

انطلق اليوم الثلاثاء العمل بهيئة صندوق التضامن الاجتماعي في اعداد الحوافظ المالية الخاصة بالفروقات المالية عن الأشهر (1/2/3) لسنة 2021 لأصحاب المعاشات الأساسية لجميع فروع الهيئة .

بالإضافة إلى الحوافظ المالية الخاصة بهديه شهر رمضان لدعم الأسر والفئات المعوزة والفقيرة وذلك لإحالتها لفروع الهئية ليتم اضافتها بحسابات المستفيدين بالمصارف .

وقالت الهيئة: يعد ذلك تنفيدا لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية بخصوص ( هدية شهر رمضان ) وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2021 بشان زيادة قيمة المعاشات الأساسية وصرفها لمستحقيها

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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